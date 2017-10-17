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Fenerbahçeli futbolcu, kimsenin yapamayacağı kötülüğü kendine yaptı

Fenerbahçeli Mehmet Ekici, doktorların verdiği programı aşıp kendini fazla zorlayınca tekrar sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, 15 gün sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçeli futbolcu, kimsenin yapamayacağı kötülüğü kendine yaptı

Fenerbahçeli Mehmet Ekici, doktorların verdiği programı aşıp kendini fazla zorlayınca tekrar sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, 15 gün sahalardan uzak kalacak

17 Ekim 2017 Salı 10:17
Fenerbahçeli futbolcu, kimsenin yapamayacağı kötülüğü kendine yaptı
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EVKUR Yeni Malatyaspor maçı öncesi son idmanda kasığındaki sakatlığı nükseden  Mehmet Ekici'nin hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

DOKTORLARIN VERDİĞİ PROGRAMI AŞINCA TEKRAR SAKATLANDI

Kasığında ikinci derecede yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun, takıma bir an önce dahil olabilmek için doktorların verdiği çalışma programını aştığı ve kendisini fazla zorlayınca tekrar sakatlandığı öğrenildi.

15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirilen  Mehmet Ekici'nin derbiden sonraki  Kayserispor maçına yetişmesi de zor görünüyor.

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Yeni MalatyasporMehmet EkiciMalatyasporKayserisporUzak
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