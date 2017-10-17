Fenerbahçeli futbolcu, kimsenin yapamayacağı kötülüğü kendine yaptı

EVKUR Yeni Malatyaspor maçı öncesi son idmanda kasığındaki sakatlığı nükseden Mehmet Ekici'nin hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı.
DOKTORLARIN VERDİĞİ PROGRAMI AŞINCA TEKRAR SAKATLANDI
Kasığında ikinci derecede yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun, takıma bir an önce dahil olabilmek için doktorların verdiği çalışma programını aştığı ve kendisini fazla zorlayınca tekrar sakatlandığı öğrenildi.
15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirilen Mehmet Ekici'nin derbiden sonraki Kayserispor maçına yetişmesi de zor görünüyor.
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