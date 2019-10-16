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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı

UEFA'nın A Milli Futbol Takımı oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açmasının ardından, millilere sürpriz bir destek geld

SPOR 16.10.2019, 21:39
Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı
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 Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Fransız futbolcusu Adil Rami, İnstagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.
 
Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

#A Milli Futbol Takımı
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