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Fenerbahçeli 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!

Yeni sezon öncesi 9 transfer yapan Fenerbahçe Kulübü bir yanda da takımdaki oyuncuları göndermeye çalışıyor. Özellikle hazırlık maçlarından kötü oynayan Reyes ve forma şansı bulamayan Kameni'nin kendilerine gelen teklifleri reddetmesi ve takımdan ayrılmamaları Ali Koç'u çok sinirlendirdi.

SPOR 19.08.2019, 12:13 Melike Temir
Fenerbahçeli 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!
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FENERBAHÇE'de yolların ayrılması beklenen Diego Reyes ve Carlos Kameni kendisine gelen teklifleri reddetti. Transfer sezonunda genelde tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan ve bu akşam ilk sınavını Gazişehir Gaziantepspor'a karşı verecek olan Fenerbahçe'de iki futbolcu büyük bir kriz çıkardı.

REYES, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Porto'dan ayrıldıktan sonra bedavaya transfer edilmesine rağmen, oynadığı futbolla Fenerbahçe'nin kalibresinde olmadığını gösteren Diego Reyes'in Tigres'in teklifini reddetmesi yönetimi bir hayli kızdırırken, tecrübeli ismin 'Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum' demesi Ali Koç'un elini kolunu bağladı.

ALİ KOÇ'U ÇILDIRTTI

Star'ın haberine göre; Meksika kulübü Tigres'le 2 milyon euro karşılığında anlaşan ve Reyes'in 'evet' demesini bekleyen sarı lacivertli kulüp oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, diğer yandan tecrübeli kaleci Kameni'nin de kendisine gelen teklifleri bir bir reddetmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u adeta çıldırttı.

"2,2 MİLYON EURO VERİN GİDEYİM"

Fenerbahçe'den yılda 2,2 milyon euro kazandığı bilinen 35 yaşındaki eldivenin 'Bu parayı almadan gitmem' tavrı sarı lacivertli ekibin transfer politikasını doğrudan etkilerken, Comolli'nin her iki oyuncuyla da bir kez daha masaya oturacağı ve onları ikna etmeye çalışacağı bildirildi.

#Fenerbahçe #futbolcu #ALİ KOÇ
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