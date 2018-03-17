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Fenerbahçe'den olay yaratacak koreografi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı koreografi ortaya çıktı: Aslan terbiyecisi

Fenerbahçe'den olay yaratacak koreografi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı koreografi ortaya çıktı: Aslan terbiyecisi

17 Mart 2018 Cumartesi 12:45
Fenerbahçe'den olay yaratacak koreografi!
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LİGİN zirvesi açısından kritik önem taşıyan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde de hummalı bir çalışma var.

Fenerbahçe taraftar grupları, maç öncesinde görsel bir şölen sunmak adına bir koreografi hazırladı. Sosyal medyaya yansıyan ve isminin "Aslan terbiyecisi" olduğu belirtilen koreografi çalışması için kamçılı bir fotoğraf ortaya çıktı.

TRİBÜNDE 47 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Bu sezon tribünlerindeki boşlukla birçok maçta göze çarpan Fenerbahçe'de önce kongre üyeleri, ardından FB kart sahipleri ve son olarak genel satışa çıkan biletler çarşamba öğle saatlerinde tükendi. Kadıköy'de sezon rekoru kırılacak ve yaklaşık 47 bin taraftar tribünlerde olacak.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayDerbi
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