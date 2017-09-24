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Fenerbahçe’den iki flaş tweet birden!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden hemen sonra, sarı - lacivertlilerin twitter hesabından iki flaş tweet birden atıldı

Fenerbahçe’den iki flaş tweet birden!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden hemen sonra, sarı - lacivertlilerin twitter hesabından iki flaş tweet birden atıldı

24 Eylül 2017 Pazar 08:44
Fenerbahçe’den iki flaş tweet birden!
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FENERBAHÇE–Beşiktaş derbisi sonrası, sarı – lacivertli ekibin twitter hesabından iki flaş tweet birden atıldı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ilk göndermeli tweetini atan hesap ardından bir göndermede daha bulundu.

Fenerbahçe resmi twitter hesabı maç bitiminde “Avrupa Yakasından Duymayanlar İçin Maç Sonucu Tekrarı!” tweetini maç skorunun yazdığı fotoğrafla birlikte attı.

Hemen ardından Beşiktaş’ın Kadıköy’de 14 maçtır kazanamadığına vurgu yapan hesap “#KOLBOZUK” hasthagi ile içinde PlayStation kolu olan bir fotoğrafla bir tweet daha attı.

(Sporx)

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FenerbahçeTweetKol Bozuk
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