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Fenerbahçe'den Eto'o bombası

Fenerbahçe transferde kimsenin beklemediği bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kadronun en büyük ihtiyacı olan forvet pozisyonuna Türkiye'den bir takviye yapacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor'un dünyaca ünlü santraforu Samuel Eto'o ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe'den Eto'o bombası

Fenerbahçe transferde kimsenin beklemediği bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kadronun en büyük ihtiyacı olan forvet pozisyonuna Türkiye'den bir takviye yapacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor'un dünyaca ünlü santraforu Samuel Eto'o ile anlaşmak üzere

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:57
Fenerbahçe'den Eto'o bombası
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FFP kuralları nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli yönetim, Kamerunlu Samuel Eto'o'ya kancayı taktı.

Robin van Persie'nin yanına etkili bir forvet arayan Fenerbahçe, aradığı ismi Antalya'da buldu. Fenerbahçe oyuncu ile anlaşırken, Antalyaspor'a Aatıf ve bir miktar para vererek hucüm hattını Persie'den sonra ikinci bir dünya yıldızıyla dolduracak.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:59
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEto O
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