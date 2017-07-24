Fenerbahçe'den Eto'o bombası

Fenerbahçe transferde kimsenin beklemediği bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kadronun en büyük ihtiyacı olan forvet pozisyonuna Türkiye'den bir takviye yapacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor'un dünyaca ünlü santraforu Samuel Eto'o ile anlaşmak üzere