Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı!

YENİ Malatyaspor maçının ardından yapılan Ersun Yanal eleştirilerin ardından Fenerbahçe'den olay bir paylaşım geldi.



Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından Ersun Yanal paylaşımı yaptı.



Paylaşımda büyük harflerle ''E R S U N Y A N A L !'' yazıldı ve tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verildi.



Ersun Yanal paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

