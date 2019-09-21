banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…

Ankaragücü ile oynanan maçın 39. dakikasında yere sağlam basamayan Garry Rodrigues, bileğini burktu ve acı içerisinde oyundan çıktı.

SPOR 21.09.2019, 21:02
Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…
banner404

SÜPER Lig’in 5. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues sakatlandı.

Maça ilk 11’de başlayan Rodrigues, 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yere sağlam basamadı ve sol bileğini esnetti. Ardından saha kenarına gelerek yere oturan sarı-lacivertli futbolcu yüzündeki acı ifadeyle soyunma odasına gitti. Garry Rodrigues’i sekerek ve sağlık ekibinin desteğiyle yürüyebildi.

Emre Belözoğlu sakatlık sonrasında oyuna dahil oldu.

#Ankaragücü #Fenerbahçe #garry #Rodrigues
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:38
Öğle 12:55
İkindi 16:22
Akşam 19:03
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0
banner440
banner545