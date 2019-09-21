Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…
Ankaragücü ile oynanan maçın 39. dakikasında yere sağlam basamayan Garry Rodrigues, bileğini burktu ve acı içerisinde oyundan çıktı.
SPOR 21.09.2019, 21:02
SÜPER Lig’in 5. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues sakatlandı.
Maça ilk 11’de başlayan Rodrigues, 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yere sağlam basamadı ve sol bileğini esnetti. Ardından saha kenarına gelerek yere oturan sarı-lacivertli futbolcu yüzündeki acı ifadeyle soyunma odasına gitti. Garry Rodrigues’i sekerek ve sağlık ekibinin desteğiyle yürüyebildi.
Emre Belözoğlu sakatlık sonrasında oyuna dahil oldu.
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