Fenerbahçe’de Moses şoku! Devreyi kapattı…

FENERBAHÇE'DE sakatlık şoku yaşanıyor… Fenerbahçe’de Victor Moses’in sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde ol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun büyük olasılıkla ilk devreyi kapattığı aktarıldı. Moses Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek… Sağlık heyeti 29 yaşındaki futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmeye çalışacak.