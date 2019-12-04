Fenerbahçe’de Moses şoku! Devreyi kapattı…
Fenerbahçe'de dünkü İstanbulspor maçında attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'u sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcunun büyük bir ihtimalle ilk devreyi kapattığı öğrenildi.
SPOR 04.12.2019, 16:28
FENERBAHÇE'DE sakatlık şoku yaşanıyor… Fenerbahçe’de Victor Moses’in sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinde ol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan oyuncunun büyük olasılıkla ilk devreyi kapattığı aktarıldı. Moses Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek… Sağlık heyeti 29 yaşındaki futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmeye çalışacak.
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