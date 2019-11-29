Fenerbahçe'de büyük kriz! Koç ile Yanal arasındaki şok diyalog...

Takımın performansından çok rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.



'İKİ ÖN LİBERO' TEPKİSİ!



Takvim'de yer alan habere göre Yanal'ın tercihlerine de tepki gösteren Koç'un, "Malatya'da 85'ten sonra oyuna iki ön libero sokuyorsun. Böyle mi maç kazanacağız!" diye konuştuğu belirlendi.



ÇOK SERT CÜMLELER KURDU



Zirvenin sonunda sert cümleler kuran Başkan Ali Koç'un, "Taraftarın sabrı taşıyor. Ya bu takım şampiyon olur ya da sezon sonunda yolları ayırırız" ifadesini kullandığı da öğrenildi.



TEK İHTİMAL VAR, O DA ŞAMPİYONLUK



Geçen sezon çok ağır eleştirilen alan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.



YANAL DÖNEMİ YAPILAN TÜM TRANSFERLER



Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc



YANAL DÖNEMİ SONUÇLAR

Maç: 37Galibiyet: 17 Beraberlik: 11Yenilgi: 9Attığı gol: 61Yediği gol: 42Galibiyet %: 46.

