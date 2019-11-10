Fenerbahçe'de ayrılık! Gözden çıkarıldı
Fenerbahçe’de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den gelen Miha Zajc gözden çıkarıldı
SPOR 10.11.2019, 11:50 10.11.2019, 12:09
SON Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu süre alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc’ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor. Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc’ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.
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