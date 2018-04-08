Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

Maçın son anlarına doğru iki takım da çok sayıda pozisyon buldu ancak bunları gole çeviremedi.

Kadıköy'de iki takım da maça temkinli başladı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı.

KADIKÖY'DE kazanan Fenerbahçe böylece puanını 54'e yükseltti. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.

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