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Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayan Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'u ağırlayan Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı

08 Nisan 2018 Pazar 21:02
Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!
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KADIKÖY'DE kazanan Fenerbahçe böylece puanını 54'e yükseltti. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.

Kadıköy'de iki takım da maça temkinli başladı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı.

İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'de Dirar sarı kart gördü.

Aykut Kocaman ikinci yarıya bir değişiklik yaparak başladı. Valbuena oyuna girerken Alper sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe gol perdesini 54'te açtı. Valbuena'nın ortasında Skrtel kafayı vurdu ve Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas hata yaparak topu çizginin gerisinde tuttu. (1-0)

Kanarya'yı rahatlatan gol ise 60'da Soldado'dan geldi. Guiliano'nun hazırlayıp bitiremediği pozisyonu İspanyol yıldız tamamladı. (2-0)

İlerleyen dakikalarda Kocaman oyuna Fernandao'yu alırken İrfan Buz Lumanza, Cikalleshi ve Mehmet'i oyuna aldı.

Maçın son anlarına doğru iki takım da çok sayıda pozisyon buldu ancak bunları gole çeviremedi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOsmanlıspor
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