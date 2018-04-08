Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü!

KADIKÖY'DE kazanan Fenerbahçe böylece puanını 54'e yükseltti. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.
Kadıköy'de iki takım da maça temkinli başladı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda istediği pozisyonları bulamadı.
İlk yarının sonlarına doğru Fenerbahçe'de Dirar sarı kart gördü.
Aykut Kocaman ikinci yarıya bir değişiklik yaparak başladı. Valbuena oyuna girerken Alper sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe gol perdesini 54'te açtı. Valbuena'nın ortasında Skrtel kafayı vurdu ve Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas hata yaparak topu çizginin gerisinde tuttu. (1-0)
Kanarya'yı rahatlatan gol ise 60'da Soldado'dan geldi. Guiliano'nun hazırlayıp bitiremediği pozisyonu İspanyol yıldız tamamladı. (2-0)
İlerleyen dakikalarda Kocaman oyuna Fernandao'yu alırken İrfan Buz Lumanza, Cikalleshi ve Mehmet'i oyuna aldı.
Maçın son anlarına doğru iki takım da çok sayıda pozisyon buldu ancak bunları gole çeviremedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.