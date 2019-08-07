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Fenerbahçe, Zanka için gün sayıyor!

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka’nın transferini başarıyla sonlandırmaya yaklaştı.

SPOR 07.08.2019, 11:55 07.08.2019, 12:10 Toygar Dim
Fenerbahçe, Zanka için gün sayıyor!
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ZANKA'NIN menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2 milyon Euro net ücret alması bekleniyor.

Sarı lacivertli yönetimin, bu transferi bittiği takdirde stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

#İstanbul #zanka
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