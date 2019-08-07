Fenerbahçe, Zanka için gün sayıyor!

ZANKA'NIN menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’da sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık 2 milyon Euro net ücret alması bekleniyor.

Sarı lacivertli yönetimin, bu transferi bittiği takdirde stoper bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.