Fenerbahçe YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu

SARI lacivertli kulüp, YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu. Son yıllarda sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bütün kulüplerin YouTube ve Twitter gibi ortamlardaki etkinliğini arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesinin ardından sosyal medya etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve birçok proje üreten sarı lacivertliler, #FenerbahçeYoutubeda1Milyon etiketiyle Twitter’da kampanya başlattı.

Kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşan sarı lacivertliler Twitter’dan kutlama mesajı yayınladı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da ezeli rakiplerini geçmek için kampanya başlatırken sarı kırmızılıların abone sayısı ise 967 bine ulaştı. Beşiktaş’ın abone sayısı ise 322 binde kaldı.

Dünya futbolunda Barcelona’yı 4.3 milyon aboneyle bir başka İspanyol devi Real Madrid izliyor. İngiltere’den Liverpool’un 1.9 milyon, Manchester City’nin 1.6 milyon ve Manchester United’ın 1.5 milyon abonesi var.