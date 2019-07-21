Fenerbahçe YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu

Fenerbahçe Kulübü’nde Ali Koç’un başkan olmasıyla birlikte sosyal medyada yapılan kampanyaların ilk meyvesi alındı.

Fenerbahçe YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu
banner404

SARI lacivertli kulüp, YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu. Son yıllarda sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bütün kulüplerin YouTube ve Twitter gibi ortamlardaki etkinliğini arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesinin ardından sosyal medya etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve birçok proje üreten sarı lacivertliler,  #FenerbahçeYoutubeda1Milyon etiketiyle Twitter’da kampanya başlattı.

Kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşan sarı lacivertliler Twitter’dan kutlama mesajı yayınladı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da ezeli rakiplerini geçmek için kampanya başlatırken sarı kırmızılıların abone sayısı ise 967 bine ulaştı. Beşiktaş’ın abone sayısı ise 322 binde kaldı.

Dünya futbolunda Barcelona’yı 4.3 milyon aboneyle bir başka İspanyol devi Real Madrid izliyor. İngiltere’den Liverpool’un 1.9 milyon, Manchester City’nin 1.6 milyon ve Manchester United’ın 1.5 milyon abonesi var.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı iddiası
Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı iddiası
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479