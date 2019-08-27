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Fenerbahçe yıldız oyuncuyu açıkladı! 2 yıllık imza

Fenerbahçe Kulübü, Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

SPOR 27.08.2019, 15:07 Melike Temir
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu açıkladı! 2 yıllık imza
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Fenerbahçe Kulübü, Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama; Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#Fenerbahçe #oyuncu #imza #Fenerbahçe Kulübü #Adil Rami i
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