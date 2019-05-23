'Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz'

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor'un iftar yemeğine katıldı. Etkinlikte Antalyaspor'un sezon değerlendirmesini yapan Ali Şafak Öztürk, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'un Fenerbahçe'yle karşı karşıya geleceğini anlatan Başkan Öztürk, Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini vurguladı. Başkan Öztürk, "Benim başkanlığım döneminde de Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans çizdiğimizi düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde. İnşallah kendi sahasında Fenerbahçe'yi yeneriz" dedi.



Ali Şafak Öztürk, önümüzdeki sezon için oyuncuların sözleşmeleri hakkında kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı. Başkan Öztürk, "Hocamızla birlikte karar veriyoruz. Devam etmeyi düşünmediğimiz oyuncular da var ama ağırlıklı olarak takımımızı koruyup üstüne doğru takviyelerle takımı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

