Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!
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FENERBAHÇE, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen İranAllahyar Sayyadmanesh transferini 850 bin Euro’ya bitirdi. Transfer kulübün resmi sitesinden de duyuruldu.

Yıllık 300 bin euro alacak 29 Haziran 2001 doğumlu Allahyar, 5 yıllık mukavele imzaladı.

Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası’nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23’e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran’ın Suriye’yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım’ının skor üreten en genç ismi oldu.

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