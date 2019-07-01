Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!

FENERBAHÇE, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen İranlı Allahyar Sayyadmanesh transferini 850 bin Euro’ya bitirdi. Transfer kulübün resmi sitesinden de duyuruldu.

Yıllık 300 bin euro alacak 29 Haziran 2001 doğumlu Allahyar, 5 yıllık mukavele imzaladı.

Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası’nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23’e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran’ın Suriye’yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım’ının skor üreten en genç ismi oldu.