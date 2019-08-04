Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! 3 yıllık sözleşme imzalandı
Fenerbahçe, Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
SPOR 03.08.2019, 21:10 Melike Temir
SARI lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." Transferiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Deniz, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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