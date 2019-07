Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Artık...

FENERBAHÇE'NİN transfer gündemindeki isimlerden biri olan Fejsa konusunda uzun süredir bir gelişme yok. Bunun temel sebebi ise sarı-lacivertli takımın Sırp futbolcunun yerine başka alternatifleri de gündeme alması oldu. Tecrübeli futbolcu ise bir an önce transferin bitmesini istiyor. Bunu da yönetime iletti. Ancak sürecin uzaması sebebiyle Fejsa da artık kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Bu nedenle bu transferin zora girdiği belirtildi. Öte yandan sarı-lacivertliler tüm planlarını Kolarov’un üzerine yapıyor. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan yönetim bonservis sorununu Kolarov’un çözmesini bekliyor. Roma yönetimiyle tecrübeli futbolcu arasında yapılan görüşmede de bu konu gündemdeydi. Kolarov, “Ya aynı şartlarda sözleşmemi uzatın ya da kolaylık sağlayın Fenerbahçe’ye gideyim” dedi. Bu konunun en geç on gün içinde çözülmesi planlanıyor.