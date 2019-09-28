Fenerbahçe'ye şok! Cüneyt Çakır kenara yolladı

GALATASARAY Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Kosovalı oyuncunun başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.

MÜCADELEYİ SPOR BAKANI DA İZLEDİ

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.