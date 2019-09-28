Fenerbahçe'ye şok! Cüneyt Çakır kenara yolladı
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Galatasaray maçı içerisinde yaşadığı bir pozisyon sonrasında kafasında kanama meydana geldi. Kosovalı oyuncunun başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi.
SPOR 28.09.2019, 21:33
GALATASARAY Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Kosovalı oyuncunun başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat'ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü.
MÜCADELEYİ SPOR BAKANI DA İZLEDİ
Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir , Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.
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