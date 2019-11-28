Fenerbahçe'ye kötü haber! Sakatlıklar üst üste...

FENERBAHÇE Beko'da sakatlar kervanına Fransız oyun kurucu Nando?De Colo da katıldı. Yıldız oyuncu bu akşam oynanacak Khimki mücadelesinde forma giyemeyecek.



Resmi açıklama şöyle;



"Oyuncumuz Nando De Colo’nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir."



Kalinic, Westermann ve Vesely Khimki maçında yok!



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova’yı konuk edecek. Maç öncesi temsilcimize kötü haber geldi.



Fenerbahçe Beko’da, yarın oynanacak Khimki Moskova karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin forma giyemeyeceği açıklandı.



Nando De Colo'nun son durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

