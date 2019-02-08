Fenerbahçe'ye Kayseri şoku!

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. 45 dakikayı 10 kişi oynayan Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 45+3. dakikasında Fenerbahçe'den Soldado, hakem Alper Ulusoy'dan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kayserispor'un tek golünü 87. dakikada Kravets kaydetti.
Öte yandan maç sonu hakeme tünelde itiraz eden Tolgay Arslan 2. sarı karttan kırmızı kartı gördü.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 23 puanla 13. sırada yer aldı. Kayserispor ise 25 puanla 11. sırada yer aldı.