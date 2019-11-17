Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kritik haber
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan beklenen kritik haber geldi
FENERBAHÇE'DE Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son Kasımpaşa maçında forma giyemeyen 39 yaşındaki futbolcunun eksikliği, hissedilmişti.
İzlanda ve Andorra mücadeleleri için Milli takıma çağrılan deneyimli futbolcu, İstanbul'daki maçta yer almadı.
Millilerimizin Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmasıyla birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in kadrodan çıkardığı futbolcular arasında olan Emre, Samandıra'da sarı lacivertli takımla çalışmalarını sürdürüyor.
Emre Belözoğlu'nun hazır olduğu görülürken, sağlık ekibi de Kaptan'ın oynamasında sorun olmadığı yönünde rapor verdi.
Deneyimli orta saha için rutin çalışmaların yanı sıra özel bir program uygulanacağı da öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun kritik Malatya deplasmanında sahada yer alması bekleniyor.
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