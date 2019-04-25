THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko müsabakayı 82-99 kazanarak üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'deki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.
1. Periyot sonucu: 16-30
2. Periyot sonucu: 41-49
3. Periyot sonucu: 61-72
Dörtlü Fİnal, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek.
Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four'da!
Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 99-82 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı
THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko müsabakayı 82-99 kazanarak üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'deki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.
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