Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four'da!

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 99-82 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı

Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four'da!
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THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.  Fenerbahçe Beko müsabakayı 82-99 kazanarak üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin Dörtlü Final'deki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.
 
 
1. Periyot sonucu: 16-30
2. Periyot sonucu: 41-49
3. Periyot sonucu: 61-72
 
Dörtlü Fİnal, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek.
 

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