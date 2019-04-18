Fenerbahçe taraftarı Alanya'ya gelmeye hazırlanıyor

Alanyaspor’un Pazar günü kendi evinde ağırlayacağı Fenerbahçe’nin taraftarları Alanya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe taraftarı Alanya'ya gelmeye hazırlanıyor
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 FENERBAHÇE geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Galatasaray’la berabere kalarak taraftarına eski günlerinden bir demet sunmuştu. 29’uncu haftada Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda üçerli gruplar halinde pas oyunu oynadı. Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses ile Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım salonda çalıştı.

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