Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

FENERBAHÇE Sturm Graz maçı ile Avrupa Ligi yolculuğuna yön verecek olan Sarı Lacivertli temsilcimiz, ilk maçı alabilmek için deplasmana, Avusturya'ya yolculuk edecek. Sturm Graz'ın evinde galibiyet mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, bu mücadeleden avanatajlı bir şekilde dönmeyi amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Temsilcimiz Fenerbahçe, 27 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçına çıkacak. Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi Beinsports'tan canlı yayınlanacak. Rövanş maçı ise 3 Ağustos tarihinde oynanacak.

STURM GRAZ'DA SON DURUM NEDİR?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu. Sturm Graz ile ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda; rövanş maçını ise 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağız.İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Takımımızın rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz ile Karadağ takımı Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi olmuş, iki takım arasındaki ilk maçı Avusturya ekibi kendi evinde 1-0 kaybetmişti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan rövanş maçında Avusturya temsilcisi, 33. dakikada Thorsten Röcher ve 39. dakikada Philipp Zuleckner'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında 46. dakikada Deni Alar ile farkı 3'e çıkaran Sturm Graz, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Sturm Graz, 2017-2018 sezonunda Avusturya Bundesliga’daki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Pölten ile kendi evinde oynayacak.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz, 2000'li yılların başında yakaladığı başarılı performansın son senelerde uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerin rakibi Sturm Graz, 1974 yılına başladığı Avrupa kupalarında bugüne dek 120 maça çıktı. En büyük başarılarını Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda (1975-1976) ve UEFA Kupası'nda (1983-1984) çeyrek final oynayan Avusturya temsilcisi, 2000'li yılların başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çekti. UEFA Kupası şampiyonu olan Galatasaray'la 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında eşleşen Sturm Graz, iyi bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenip İstanbul'da 2-2 berabere kalan Sturm Graz, Rangers ve Monaco'nun da olduğu gruptan lider olarak üst tura yükseldi. Avusturya ekibi, bir sonraki grup aşamasında ise Valencia, Manchester United ve Panathinaikos'un olduğu grupta 3. olarak çeyrek finalin kapısından döndü. Sturm Graz, 1998-2001 yılları arasında 3 sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı. Avusturya temsilcisi son yıllarda ise Avrupa'da iyi bir performans ortaya koyamıyor. Sturm Graz, 2011-2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldıktan sonra, bu organizasyona 2013-2014 ve 2015-2016'da ön eleme turunda veda etti.

LİGDE 3 ŞAMPİYONLUK

Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3 kez mutlu sona ulaştı. Avusturya'da Rapid Wien, Austria Wien ve Salzburg'dan sonra gelen Sturm Graz, ilk şampiyonluğunu 1997-1998 sezonunda yaşadı. Sturm Graz, tarihinin en iyi sezonlarını yaşadığı dönemde, 1998-1999'da da mutlu sona ulaştı. Sturm Graz, 2010-2011 sezonunda ise Avusturya Bundesliga'da 3. kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Sonraki yıllarda zirvenin oldukça uzağında kalan Sturm Graz, geride kalan sezonu Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Sturm Graz, 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost karşısında sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.

SADECE GALATASARAY'LA EŞLEŞTİ

Sturm Graz, tarihinde daha önce iki kez Galatasaray'la eşleşti. Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu. Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

FENERBAHÇE, 3. KEZ AVUSTURYA TAKIMLARIYLA�

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde 3. kez Avusturya takımlarıyla eşleşti.

İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg karşısında ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, Avusturya takımlarıyla oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti.

EN ETKİLİ OYUNCUSU ALAR

Sturm Graz'ın en etkili oyuncusu olarak forvet Deni Alar ön plana çıkıyor.

Avusturyalı oyuncu, geçen sezon ligde 34 maçta 16 gol atarak gol krallığı yarışında, Austria Wien'de 17 kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

