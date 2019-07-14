Fenerbahçe Stoke City ile anlaştı!

TRANSFER ezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe son olarak Garry Rodrigues'e çubuklu formayı giydirirken sıradaki ismin geçtiğimiz sezonu G.Saray'da geçiren Badou Ndiaye olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin bu transferde de büyük aşama kaydettiği ifade edildi.



MALİYETİ SON DERECE UYGUN



Sarı-lacivertli kurmaylar Stoke City ile 1.5 milyon Euro kiralama ücreti, 4.5 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşma sağladı. Şimdi gözler Senegalli futbolcu Ndiaye'ye çevrildi.



FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR



Şu anda Afrika Kupası'nda olan Ndiaye, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Ancak Senegalli yıldıza bir teklifin daha olduğu ve kesin kararı için birkaç gün izin istediği ortaya çıktı..



AVANTAJ FENERBAHÇE'DE...



Fakat en iyi teklifin hala Fenerbahçe'ninki olduğu gelen haberler arasında. Badou Ndiaye olumlu cevap verirse Afrika Kupası'nın bitimiyle birlikte imzalar atılacak.