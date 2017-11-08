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Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. hafta müsabakasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 15.00da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. hafta müsabakasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 15.00da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:06
Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
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KOŞU, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivassporSüper Lig
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