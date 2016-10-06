Fenerbahçe seri peşinde

Aytemiz Alanyaspor'un 7. haftada karşılaşacağı Fenerbahçe, iki haftadır devam eden galibiyet serisini sürdürmek istiyor

SARI-Lacivertli takımın Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Üst sahada yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Milli takımlarda bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadılar.

