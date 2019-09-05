Fenerbahçe salonda çalıştı

FENERBAHÇE, deplasmanda lider Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla devam ettirdi.