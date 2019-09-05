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Fenerbahçe salonda çalıştı

Süper Lig'de lider Alanyaspor'un altında 7 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün salonda yaptığı çalışma ile devam etti

SPOR 05.09.2019, 19:37 05.09.2019, 19:46
Fenerbahçe salonda çalıştı
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FENERBAHÇE, deplasmanda lider Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla devam ettirdi. 

#süper lig #Alanyaspor
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