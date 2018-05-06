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Fenerbahçe Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:12
Fenerbahçe Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
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Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Furkan, Shehu, Badu, Batalla, Yusuf, Sow

FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇLARINDAN NOTLAR:
Fenerbahçe ile Bursaspor, Süper Lig'deki 98. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe önceki 97 maçta rakibine 49-14'lük üstünlük kurdu (34B).
Fenerbahçe, Bursaspor ile oynadığı son 15 lig maçının sadece birinde mağlup oldu (8G 6B) ancak son dört maçın sadece birini kazanabildi (2B 1M).
İki takımın ligde oynadığı son yedi maçta toplam 10 gol atıldı (maç başına 1,4 gol).
Fenerbahçe, Bursaspor'u evinde ağırladığı son maçta rakibine mağlup olmuştu. Bursaspor'un lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beş galibiyetin dördü, 2006/07 sezonundan itibaren oynanan 11 maçta geldi (1B 6M).
Bursaspor bu sezon ligin ikinci yarısında Karabükspor'un (3) ardından en az puan toplayan iki takımdan biri (14, Kayserispor ile birlikte). Bursaspor aynı zamanda ligin ikinci yarısında deplasmanda Karabükspor'un ardından (24) en fazla gol yiyen ikinci takım (16).

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Son Güncelleme: 06.05.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
BursasporFenerbahçe
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