Fenerbahçe resmen açıkladı! Bugün geliyor...

SARI-lacivertli ekip resmi siteden yaptığı açıklamayla Fransız stoper Adil Rami'nin bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Fenerbahçe oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağını duyurdu.



İşte yapılan açıklama;



Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.



Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü'



Dünya Kupası'nı kazandı, Marsilya'da 21 maç oynadı



Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.



