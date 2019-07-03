Fenerbahçe, resmen açıkladı! 3 yıllık sözleşme

FENERBAHÇE, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığını açıkladı Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.
Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"