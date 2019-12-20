Fenerbahçe'nin Zenit yenilgisinin ardından Zeljko Obradovic'ten kafa karıştıran açıklamalar!

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Zenit'e 84-81 mağlup olduğu maçın ardından şu açıklamalarda bulundu.

Obradovic, ''Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bunu yapamadık. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Zenit'i tebrik ediyorum, tarraftarımızı da. Geri kalan her şey için biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam'' dedi.

Sırp başantrenör, "Bizim için çok zor bir an" diyerek soru almadan sözlerini tamamladı.

- Plaza: "İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak"

Zenit Başantrenörü Joan Plaza, Fenerbahçe Beko gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Taraftarlar için müthiş bir maç olduğunu belirten Plaza, "Sıralama çok önemli değil. Bizim için büyük zafer. İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak. Çok kötü olduğumuzu düşünenlere rağmen iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.