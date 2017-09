Fenerbahçe'nin yeni transferleri şampiyonluk istiyor

SARI-lacivertlilerin Sırp oyuncusu Dabovic ile ABD'li Vaughn, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ana Dabovic, büyük bir camiaya transfer olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın her zaman büyük hedefleri vardır. Ben de bu hedeflere yardımcı olabilme adına Fenerbahçe forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Oyuncular her zaman daha fazlasını isterler, çünkü şampiyon olunduğunda neler hissedildiğini çok iyi bilirler. Sahaya çıktığımız her maçı taraftar desteğiyle kazanmayı hedefleyeceğiz. Sezon sonunda şampiyonluklara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

Vaughn ise bu sezon da FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacaklarına inandığını belirterek "Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Kendi basketbolumu da geliştirmeyi planlıyorum ve bu anlamda potansiyele sahip oyuncularla birlikte oynayacağım için kendimi mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.