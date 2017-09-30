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Fenerbahçe'nin yeni transferleri şampiyonluk istiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Ana Dabovic ve Kia Vaughn, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri şampiyonluk istiyor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Ana Dabovic ve Kia Vaughn, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi

30 Eylül 2017 Cumartesi 19:25
Fenerbahçe'nin yeni transferleri şampiyonluk istiyor
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SARI-lacivertlilerin Sırp oyuncusu Dabovic ile ABD'li Vaughn, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ana Dabovic, büyük bir camiaya transfer olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın her zaman büyük hedefleri vardır. Ben de bu hedeflere yardımcı olabilme adına Fenerbahçe forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Oyuncular her zaman daha fazlasını isterler, çünkü şampiyon olunduğunda neler hissedildiğini çok iyi bilirler. Sahaya çıktığımız her maçı taraftar desteğiyle kazanmayı hedefleyeceğiz. Sezon sonunda şampiyonluklara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

Vaughn ise bu sezon da FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacaklarına inandığını belirterek "Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Kendi basketbolumu da geliştirmeyi planlıyorum ve bu anlamda potansiyele sahip oyuncularla birlikte oynayacağım için kendimi mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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FenerbahçeKadın Basketbol TakımıAna DabovicKia Vaughnşampiyonluk
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