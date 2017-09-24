Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SARI-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda FB TV'ye konuşan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeniden Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



Fenerbahçe'nin önemli hedefleri bulunan bir kulüp olduğunu aktaran Dabovic, şunları kaydetti:



"Şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu formayı en iyi şekilde taşıyacağım. Fenerbahçe tercihimin nedenlerinden biri de taraftar. Ligin kalite ve seviyesi de ortada. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım."



Dabovic, daha önce Türk temsilcileri TED Ankara Kolejliler (2012-2013), Ormanspor (2014-2015) ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde (2015-2016) forma giymişti.

