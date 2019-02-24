Fenerbahçe'nin yeni hocasını Portekizliler açıkladı!

Portekiz basını, ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ı gönderip, Paulo Sousa'yı takımın başına getireceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını Portekizliler açıkladı!
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SÜPER Lig'de kötü günler geçiren, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'nden de elenerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör arayışına yöneldi ve gündemine Paulo Sousa'yı aldı. 

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Haberde Fenerbahçe'nin alt sıralardan kurtulmak için düşündüğü Portekizli teknik adamla ilk temasın kurulduğu da iddia edildi. Son olarak Tianjin Tianhai'de görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Leicester City, Basel ve Fiorentina gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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