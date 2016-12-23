Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!

PÜRÜZLER KALKIYOR
28 Aralık'ta ülkesi Arjantin'de evlenecek olan Sosa'nın kısa bir balayının ardından İstanbul'a gelip Sarı-Laciventli kulübe imza atacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe bu transfer için Milan'a yarım sezon için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.
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