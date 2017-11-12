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Fenerbahçe'nin milyonluk yıldızları maça metroyla gitti

Tahincioğlu Basketbol Liginin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'ya konuk oluyor. Dev maç öncesi Fenerbahçeli basketbolcular karşılaşmanın oynanacağı salona metroyla gitti

Fenerbahçe'nin milyonluk yıldızları maça metroyla gitti

Tahincioğlu Basketbol Liginin 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'ya konuk oluyor. Dev maç öncesi Fenerbahçeli basketbolcular karşılaşmanın oynanacağı salona metroyla gitti

12 Kasım 2017 Pazar 16:03
Fenerbahçe'nin milyonluk yıldızları maça metroyla gitti
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TAHİNCİOĞLU Basketbol Lig heyecanı Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş basketbol maçıyla devam ediyor. EuroLeague 6. hafta maçında Brose Baskets Bamberg'i 80-57 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Liginin altıncı haftasında Darüşşafaka ile mücadele edecek.

Tüm basketbolseverlerin sonucunu heyecanla beklediği Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇELİ SPORCULAR SALONA METROYLA GİTTİ

Maç öncesi ilginç bir olay da yaşandı. Fenerbahçe Doğuşlu basketbolcular maçın oynanacağı Volkswagen Arena'ya metroyla gitti.

Sarı-lacivertli oyuncular bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
DoğuşDarüşşafakaFenerbahçeSpor
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