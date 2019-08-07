Fenerbahçe'nin eski yıldızı Başakşehir yolunda

ABDULLAH Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı.

Giuliano, daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı transfere sıcak bakıyor. Sambacı, Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.