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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Başakşehir yolunda

Başakşehir, Suudi kulübü Al Nasr'da forma giyen eski Fenerbahçeli Giuliano'yu transfer etmek istiyor. Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşen Başakşehir, Al Nasr'a kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar sürüyor.

SPOR 05.08.2019, 11:21 Toygar Dim
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Başakşehir yolunda
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ABDULLAH Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı.

Giuliano, daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı transfere sıcak bakıyor. Sambacı, Fenerbahçe'den Al Nassr'a 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

#al #Fenerbahçe #Giuliano #Buruk #okan #Başakşehir #nassr
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