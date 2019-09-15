Fenerbahçe'nin Alanya kafilesi belli oldu: Kritik isim yok!
Fenerbahçe’de, Andorra ile oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle ağrılar çeken kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu belli oldu
SPOR 15.09.2019, 12:54 15.09.2019, 16:31
LİGİN 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.
Emre’nin yerine Alanyaspor karşısında ilk 11’de yeni transfer Luiz Gustavo görev yapacak.
Brezilyalı futbolcu böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi de belli oldu. Kafilede Erten, Hasan Ali, Isla, Moses, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Muhammed, Oytun, Okan yer almadı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor kafilesi şu isimlerden oluşuyor:
Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç
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