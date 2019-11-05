Fenerbahçe, Nabil Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

FENERBAHÇE, 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.Dirar, 2017 yılında Monaco’dan sarı-lacivertli ekibe dahil olmuştu. 33 yaşındaki Faslı futbolcu bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 kez ağları havalandırmayı başardı.