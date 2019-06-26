Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE, 2012 yılından bu yana sarı lacivertli formayı terleten Mehmet Topal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Mehmet Topal'dan veda mesajı

Milli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Topal, "Özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım" dedi.

Topal'ın ayrılık mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020'de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz. Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçeliler'e, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle."