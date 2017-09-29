Fenerbahçe maçında hakemin odasına baskın

SÜPER Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'ın konuğu oldu ve sarı lacivertliler, mücadeleden 1-0'lık skorla yenik ayrıldı.

Mücadele sonrası en çok tartışılan isimlerden biri olan hakem Bülent Yıldırım'ın kararları Fenerbahçeliler'i çılgına çevirdi. Özellikle Aykut Kocaman saha içerisinde hakeme tepkisi belirtti.

Olaylar durulmadı ve koridorda da devam etti.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu Asbaşkan Ali Yıldırım, hakemlere çok sert tepki gösterdi ve hakem odasına girmeye çalıştı. Ali Yıldırım araya girenler tarafından sakinleştirildi.