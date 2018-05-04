Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a hükmen yenilgi geliyor

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını almış, Beşiktaş ise mücadeleye çıkmayacağını açıklamıştı.

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK 'ya sevkine karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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