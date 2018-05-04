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Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a hükmen yenilgi geliyor

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre Beşiktaş, hükmen yenik sayılacak

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a hükmen yenilgi geliyor

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre Beşiktaş, hükmen yenik sayılacak

04 Mayıs 2018 Cuma 14:48
Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'a hükmen yenilgi geliyor
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ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını almış, Beşiktaş ise mücadeleye çıkmayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçePFDKBeşiktaş
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