Fenerbahçe Kulübü’nden TFF’ye son dakika başvurusu

FENERBAHÇE Kulübü, pazar günü spor toto süper lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu 'na sürpriz bir başvuruda bulundu. İki takımın bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçların tarihlerine dikkat çeken sarı lacivertliler, "Galatasaray salı günü kendi evinde Manisaspor'la, biz ise çarşamba günü deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile oynayacağız. Bu, bizim adaletsiz bir durum oluşturuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçlarının aynı gün oynanmasını talep ediyoruz. Pazar günü oynanacak derbi maç öncesi biz en az iki gün dezavantajlı konumda olacağız" dediler.Sarı lacivertlilerin resmi başvurusuna TFF’nin ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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