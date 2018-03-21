Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor

TEKNİK direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

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