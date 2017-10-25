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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe ligde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:16
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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CAN Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli takım, 30 Ekim Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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