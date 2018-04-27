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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

27 Nisan 2018 Cuma 20:18
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
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TEKNİK direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.  Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKasımpaşa
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