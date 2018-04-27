Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

TEKNİK direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
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