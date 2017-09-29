Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.120
DOLAR
3.5555
STERLİN
4.7681
EURO
4.1933
29 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Eylül 2017 Yeni Alanya...
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
banner468

Fenerbahçe İzmir’e geldi, taraftarlar Ali Koç tezahüratında bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Kafileyi karşılayan taraftarların bir kısmı "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratında bulundu

Fenerbahçe İzmir’e geldi, taraftarlar Ali Koç tezahüratında bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Kafileyi karşılayan taraftarların bir kısmı "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratında bulundu

29 Eylül 2017 Cuma 09:49
Fenerbahçe İzmir’e geldi, taraftarlar Ali Koç tezahüratında bulundu
banner404

SÜPER Lig’in 7’nci haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe İzmir’e geldi.

Saat 20.00’de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden sarı-lacivertliler, 21.00’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ayak basarken, kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım da kafileyle birlikte İzmir’e geldi.

Fenerbahçeli futbolseverlerin “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratında bulunması kısa süreli şok etkisi yarattı. Bazı taraftarlar ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu ve Fenerbahçe başkanıyla selfie çektirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALİ KOÇFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcı, 2-1’lik Braga yenilgisi sonrası konuştu
Avcı, 2-1’lik Braga yenilgisi sonrası konuştu
Barcelona’dan Beşiktaş paylaşımı
Barcelona’dan Beşiktaş paylaşımı
Beşiktaş’ın eski yıldızı rekor kırdı
Beşiktaş’ın eski yıldızı rekor kırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim